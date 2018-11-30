علماء صور: بعض السياسيين انضموا الى مجموعة الازمات التي يعاني منها المواطن

رأى رئيس "لقاء ​علماء صور​ ومنطقتها" العلامة الشيخ علي ياسين العاملي "ان الحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلد باتت خطيرة جدا وهذه الخطورة تتسع يوميا ويثبت ذلك خبراء الاقتصاد والاجتماع الذين يسجلون اتساع الآفات والأزمات وهذه الحالة تزيد عدد الفقراء والمحتاجين الذين يجب عليهم القيام بانتفاضة ضد من جوعهم وسرقهم وجعلوا الدولة عاجزة عن اداء واجبها تجاه المواطنين".

واعتبر الشيخ العاملي" ان النزول الى الشارع يكون من أجل البلد كله وللدفاع على المواطن والانتفاضة على المسؤولين الذين يتحملون مسؤولية الواقع الذي وصلنا اليه". مشيرا الى "أن بعض السياسيين في البلد انضموا الى مجموعة الازمات التي يعاني منها المواطن الذي بات ينتظر نهاية لموضوع تشكيل الحكومة الذي اظهر ان هؤلاء السياسيين لا يحترمون خيارات المواطنين الذي اختاروا من يمثلهم في المجلس النيابي وبالتالي في مجلس الوزراء".