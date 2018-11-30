أكد النائب السابق محمد الصفدي أنه "لطالما تحلّى لبنان بالأخلاقيات التي يجب ان تترافق مع السياسة، اما اليوم فنجد انفسنا أمام مواقف وكلمات نابية لا توصف، وفيها تهجُّم على مقام رئاسة الحكومة، وهو أعلى مقام سنّي في لبنان، يُمثّل سنّة لبنان بمختلف انتماءاتهم السياسية، لذا نعتبر ان اي تهجّم على هذا المقام وعلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالذات هو تهجّم لا نقبل به ونحن نأسف حقًا على الكلام الذي قيل والذي لا يمكن أن نردّد".
وخلال استقباله سفير الامارات العربية المتحدة في لبنان حمد سعيد الشامسي في طرابلس، تمنى الصفدي على الجميع أن "يحفظوا "لساناتهم"، صونا للسلم الاهلي ومصلحة لبنان العليا لأنّهم بكلامهم لا يُهينون الرئيس الحريري فقط ،انما سنّة لبنان بأجمعهم كما قال الصفدي".
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