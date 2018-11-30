أكد النائب السابق ​محمد الصفدي​ أنه "لطالما تحلّى ​لبنان​ بالأخلاقيات التي يجب ان تترافق مع ال​سياسة​، اما اليوم فنجد انفسنا أمام مواقف وكلمات نابية لا توصف، وفيها تهجُّم على مقام ​رئاسة الحكومة​، وهو أعلى مقام سنّي في لبنان، يُمثّل سنّة لبنان بمختلف انتماءاتهم السياسية، لذا نعتبر ان اي تهجّم على هذا المقام وعلى رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بالذات هو تهجّم لا نقبل به ونحن نأسف حقًا على الكلام الذي قيل والذي لا يمكن أن نردّد".

وخلال استقباله سفير ​الامارات​ العربية المتحدة في لبنان ​حمد سعيد الشامسي​ في ​طرابلس​، تمنى الصفدي على الجميع أن "يحفظوا "لساناتهم"، صونا للسلم الاهلي ومصلحة لبنان العليا لأنّهم بكلامهم لا يُهينون الرئيس الحريري فقط ،انما سنّة لبنان بأجمعهم كما قال الصفدي".