الصحة الفلسطينية: إصابة 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، في بيان، عن "إصابة 8 فلسطينيين بجروح برصاص ​الجيش الإسرائيلي​ عند الحدود الشرقية ل​قطاع غزة​ خلال مشاركتهم في مسيرات العودة".

وكانت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت للمشاركةفي الجمعة الـ36 لمسيرات العودة وكسر الحصار التي حملت اسم "التضامن الدولي مع ​الشعب الفلسطيني​"، مشيرة إلى أن "هذه الجمعة تأتي للتأكيد على مظلومية الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه في العودة وكسر الحصار".