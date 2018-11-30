الصحة الفلسطينية: إصابة 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن "إصابة 8 فلسطينيين بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي عند الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة".
وكانت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت للمشاركةفي الجمعة الـ36 لمسيرات العودة وكسر الحصار التي حملت اسم "التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن "هذه الجمعة تأتي للتأكيد على مظلومية الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه في العودة وكسر الحصار".
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