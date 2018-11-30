رئيس بلدية جبيل افتتح زينة الميلاد: نور الله سيضيء كل المدينة في العيد

أكد رئيس ​بلدية جبيل​ ​وسام زعرور​ خلال افتتاح ​زينة الميلاد​ في جبيل أنه "يقول ​البابا فرنسيس​ أن العطية الأكبر التي بإمكاننا أن نقدمها لبعضنا البعض هي ​المحبة​"، مشيراً الى أنه "من هذا المنطلق احببنا ان يكون شعارنا هذه ​السنة​".

ولفت زعرور الى "اننا اتحدنا من كل ​الطوائف​ ونجحنا بفضلكم بأن نوصل رسالة الى كل العالم أن هناك مدينة في ​لبنان​ تعيش بسلام وستبقى"، مشيراً الى "اننا نقف هنا حيث اعتدنا أن نحتفل بولادة ​المسيح​ الذي دعانا لنحب بعضنا ونوزع الفرح"، مؤكداً أن " نور الله سيضيء كل جبيل في العيد".

وأوضح ان "حوالي 300 شجرة استوردناها من الخارج وصنعنا منها شجرة العيد، وهذه أطول شجرة ميلاد طبيعية في لبنان"، مشيراً الى "اننا سنزرع هذه الشجيرات بكل ساحات جبيل لاحقا ليكبروا معنا ليكونوا جزء من زينة الميلاد بالسنة الآتية، لأننا في جبيل من اولى اولياتنا البيئة"، مؤكداً أن "هذه الزينة هي ثمرة عمل دام أشهر".