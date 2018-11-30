قوى الأمن: توقيف قاتل شخص لأسباب شخصية في اقل من ساعة على ارتكابه الجر

اعلنت المديـرية العامـة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامـة أنه "منتصف ليل 29/30/2018 أقدم: خ. ع. (مواليد عام 1988، مكتوم القيد) على قتل: ع. خ. ( مواليد عام 1995، سوري) وفر الى جهة مجهولة وعلى الفور تم تسيير دوريات من قطعات سرية درك ​بيت الدين​ في وحدة الدرك الإقليمي، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجريت تبين أن الجاني توجه على متن سيارته من بلدة الباروك الى بلدة بتلون، حيث طاردته دورية من فصيلة درك ​عين زحلتا​ وتمكنت من توقيفه بعد ساعة من وقوع الجريمة وقد ضبط بحوزته ​السلاح​ المستعمل بجريمة القتل وهو بندقية صيد 12ملم مع عدة خراطيش عائدة لها وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وقد تبين أنه يوجد بحقه مذكرة توقيف غيابية بجرم ​محاولة قتل​ والتحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".

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