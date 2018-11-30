سلامة: الوضع المالي في لبنان مستقر والمخاوف التي تتم إثارتها غير دقيقة

أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، "سعي المصرف إلى إيجاد حلّ لأزمة قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود، ومواصلة التعاون مع الجيش في ما خص قروض الإسكان للعسكريين"، كما طمأن إلى أنّ "الوضع المالي في لبنان مستقرّ وسليم،" مؤكداً أن "المخاوف التي تَتُم إثارتها في هذا الإطار غير دقيقة."
كلمة سلامة جاءت خلال حفل غداء تكريمي أقيم له برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، في الفندق العسكري المركزي – مونرو، وذلك بحضور قائد الجيش والعميد الركن الياس الشاميه رئيس جهاز إسكان العسكريين المتطوعين إلى جانب نواب الحاكم ورؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية ومدرائها وعدد من كبار المصرفيين والاقتصاديين والضباط.
بدوره ألقى العميد الركن الشاميه كلمة بالمناسبة لفت فيها الى ان " جهاز إسكان العسكريين يتطلّع بعد إقرار مجلس النواب دعم القروض السكنية لذوي الدخل المحدود، إلى أن تسفر المفاوضات الجارية مع المصارف بالتنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان عن اعتماد أرقام مقبولة من الطرفين. فالمطلوب في هذه المرحلة ليس تحقيق الأرباح إنما المساعدة على الخروج من المأزق". كما أعرب عن شكره لحاكم مصرف لبنان على دعمه المؤسسة العسكرية ودوره الفاعل في معالجة العديد من ملفات الإسكان الخاصة بالعسكريين خلال هذه الأزمة. "
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