سلامة: الوضع المالي في لبنان مستقر والمخاوف التي تتم إثارتها غير دقيقة

أكّد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، "سعي المصرف إلى إيجاد حلّ لأزمة قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود، ومواصلة التعاون مع ​الجيش​ في ما خص قروض الإسكان للعسكريين"، كما طمأن إلى أنّ "​الوضع المالي​ في لبنان مستقرّ وسليم،" مؤكداً أن "المخاوف التي تَتُم إثارتها في هذا الإطار غير دقيقة."

كلمة سلامة جاءت خلال حفل غداء تكريمي أقيم له برعاية قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​، في الفندق العسكري المركزي – مونرو، وذلك بحضور قائد الجيش والعميد الركن الياس الشاميه رئيس جهاز إسكان العسكريين المتطوعين إلى جانب نواب الحاكم ورؤساء مجالس إدارة ​المصارف اللبنانية​ ومدرائها وعدد من كبار المصرفيين والاقتصاديين والضباط.

بدوره ألقى العميد الركن الشاميه كلمة بالمناسبة لفت فيها الى ان " جهاز إسكان العسكريين يتطلّع بعد إقرار ​مجلس النواب​ دعم ​القروض السكنية​ لذوي الدخل المحدود، إلى أن تسفر المفاوضات الجارية مع المصارف بالتنسيق مع ​المؤسسة العامة للإسكان​ عن اعتماد أرقام مقبولة من الطرفين. فالمطلوب في هذه المرحلة ليس تحقيق الأرباح إنما المساعدة على الخروج من المأزق". كما أعرب عن شكره لحاكم مصرف لبنان على دعمه ​المؤسسة العسكرية​ ودوره الفاعل في معالجة العديد من ملفات الإسكان الخاصة بالعسكريين خلال هذه الأزمة. "