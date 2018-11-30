أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الأوسط​ ودول ​إفريقيا​، نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​ خلال مستشار رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ للشؤون الروسية، جورج شعبان عن أمله في "تشكيل حكومة جديدة في ​لبنان​ بأسرع ما يمكن"، مؤكدا "تمسكه بسيادته واستقراره وعدم جواز تدخل جهات خارجية في شؤونه الداخلية".

شكرا لقرائتكم خبر عن بوغدانوف: موسكو تأمل بتشكيل حكومة جديدة في لبنان بأسرع ما يمكن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .