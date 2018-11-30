جنبلاط: الأمور بالجبل هادئة منذ ليل الامس بعد ان حسم الجيش الموقف

لفت رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "هناك حملة من ​الاخبار​ المغلوطة على ما يسمى ب​وسائل التواصل الاجتماعي​ والامور هادئة منذ منتصف ليل الامس بعد ان حسم ​الجيش اللبناني​ الموقف واعتقل المشاغبين وفتح الطرقات".

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