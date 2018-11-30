يديعوت أحرونوت: نتانياهو يوسع طاقم الدفاع عنه في قضايا فساد

أكدت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" الإسرائيلية أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ وسّع طاقم المحامين الذي يتولى الدفاع عنه في قضايا الفساد المشتبه بها"، مشيرة إلى انه "ضم المحامي نبوت تل تسور لطاقم المحامين، كما عيّن القاضي المتقاعد عوديد مودريك مستشارا قانونيا رئيسيا له".

ولفتت إلى أن "هذه التغييرات في طاقم الدفاع أتت بعد شهر ونصف الشهر على وفاة المحامي يعكوف فينروت الذي كان يتولى عدة قضايا تخص نتانياهو، وفي ظل انتهاء التحقيق في قضيتين من القضايا الثلاث المشتبه بها نتانياهو بتهمة الخداع وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة"، مشيرة إلى أن "المحامي والمستشار المنضمان حديثاً سيعملان مع محاميي نتانياهو الحاليين عميت حداد وإيال كوهين".

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت شرع مؤخرا في تنظيم طاقم جديد لإعداد التوصيات في القضايا التي يواجهها نتانياهو.