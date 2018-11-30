أعلن ​البنتاغون​ أن "الطيران الحربي الأميركي وجه ضربة جوية إلى مجموعة من مسلحي "القاعدة" في بلاد ​المغرب الإسلامي​"، ما أسفر عن مقتل 11 عنصرا منهم"، موضحاً أن "​الولايات المتحدة​ وجهت، يوم 29 تشرين الثاني في تنسيق مع ​الحكومة الليبية​، ضربة جوية دقيقة في منطقة العوينات ب​ليبيا​، خلفت ​القضاء​ على 11 من إرهابيي تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وتدمير ثلاث سيارات تابعة له".

شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: القضاء على 11مسلحا من "القاعدة" بغارة أميركية على ليبيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .