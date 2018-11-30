الدفاع الجزائرية: 4 إرهابيين سلموا أنفسهم واعتقال آخر جنوب البلاد

أفادت وزارة الدفاع ​الجزائر​ية بأن "4 إرهابيين سلموا أنفسهم، فيما تم اعتقال آخر، في عمليتين منفصلتين للجيش جنوبي البلاد"، موضحةً أنه "في إطار ​مكافحة الإرهاب​ ومواصلة لجهود قوات ​الجيش​، سلم أمس الخميس، 4 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بجانت بولاية إيليزي جنوبي شرق الجزائر، وبحوزتهم 4 مسدسات رشاشة من نوع ​كلاشنيكوف​، وكمية من الذخيرة".

وأشارت إلى أن "الأمر يتعلق بكل من: خلوي محي ​السنة​، المدعو موسى وحرويني أحمد، المدعو إدريس، اللذين التحقا ب​الجماعات الإرهابية​ عام 2015، وبختي علي، المدعو الحاج، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012 وعتيق نعيمي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012".

وأوضحت أن "مفرزة للجيش بولاية أدرار جنوبي الجزائر، اعتقلت الإرهابي المسمى مزيلي حمة، كما أوقفت عنصر دعم للجماعات الإرهابية بنفس الولاية، كما جرى اعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية بمنطقة برج باجي مختار القريبة من الحدود مع مالي. وبالإضافة إلى ذلك، داهمت مفرزة للجيش، مخبأ للجماعات الإرهابية عثرت فيه على 12 ​قنبلة​ تقليدية الصنع، بولاية المدية جنوبي العاصمة الجزائر".