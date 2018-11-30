مجموعة السبع تطلب من موسكو الإمتناع عن عرقلة حركة الملاحة في مضيق كيرتش

دعت مجموعة السبع الجمعة روسيا الى إطلاق سراح 24 بحارا أوكرانيا محتجزين مع سفنهم الثلاث إثر مواجهة بين البلدين في بحر آزوف، وطلبت من موسكو "الإمتناع عن عرقلة" حركة الملاحة في مضيق كيرتش، الذي يعتبر ممرا دوليا.
واعتبر بيان لمجموعة السبع التي تضم اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والمانيا وفرنسا وايطاليا، إضافة الى الإتحاد الاوروبي ان "لا شيء يبرر إستخدام روسيا للقوة العسكرية ضد السفن البحرية الأوكرانية". واضاف البيان الذي صدر في أوتاوا حيث عقد إجتماع مجموعة السبع على مستوى وزراء الخارجية ان "نعرب عن عميق قلقنا بشأن التصرفات الروسية ضد أوكرانيا في مضيق كيرتش والمياه المجاورة، ما أدى الى تفاقم الوضع بشكل خطير".
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