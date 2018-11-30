تبرئة القائد السابق للقوات المسلمة في سريبرينيتشا من جرائم حرب

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن "قراراً قضائياً صدر عن محكمة في سراييفو بتبرئة القائد السابق للقوات المسلمة في سريبرينيتشا في ​البوسنة والهرسك​ ناصر أوريك من الإتهامات بارتكاب جرائم حرب في مدينة سريبرينيتشا قبيل حصول المذبحة الصربية ضد المسلمين في المدينة".

واتهم أوريك بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين الصرب في المدينة بالإضافة إلى سجناء عام 1992 قبيل ارتكاب الصرب مجزرة في المدينة راخ ضحيتها 8000 من مسلمي المدينة.