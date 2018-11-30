كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللبناني كارلوس غصن المعتقل في اليابان: "أنا بريء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللبناني كارلوس غصن، المسجون حاليا في اليابان، رسالة من داخل المكان المعتقل فيه.

وقال غصن في رسالته التي نقلتها قناة الـMTV، "أنا بريء بريء… والاتهامات ضدى واهية". وأكد اللبناني غصن المتهم بالتهرب الضريبي، أن الاتهامات الموجهة ضده "افتراءات، خصوصا ما حكي عن تهرب ضريبي". وأوضح عماد عجمي، منسق المراسلين الأجانب في اليابان أن "غصن معتقل وليس سجينا، وهو يرتدي ثيابا عادية وليس ثياب السجن". وأضاف: "السفير اللبناني لدى اليابان يقوم بعمل كبير ويتابع القضية بكل تفاصيلها وهو أدخل له فرشة وكميات من الطعام، وقد تم التواصل اليوم مع غصن في غرفة تضم حاجزا زجاجيا والحرس كان يراقب من بعيد وبدا غصن متماسكا".

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