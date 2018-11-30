كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 11 إرهابيا من القاعدة خلال غارات أمريكية جنوب ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف البيان أنه "لم يسقط خلال العملية ضحايا مدنيين وأنه تم تدمير 3 عربات استخدمها الإرهابييون".
ويعد هذا ثالث هجوم ضد التنظيم في ليبيا منذ مطلع العام الجاري.
ففي 28 مارس، أعلن البنتاجون عن عمل مماثل قرب مدينة أوباري جنوب شرقي ليبيا وقتل فيه موسى أبو داوود، القيادي بالتنظيم وأصيب إرهابي آخر.
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