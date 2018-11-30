كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 11 إرهابيا من القاعدة خلال غارات أمريكية جنوب ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القيادة المسلحة الأمريكية، اليوم، تنفيذها هجوم جوي "دقيق" استهدفت تنظيم القاعدة جنوب غربي ليبيا، ما أدى إلى مقتل 11 إرهابياً في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتدمير 3 سيارات دفع رباعي.

ووقع القصف في جنوب شرقي البلاد، قرب منطقة العوينات، على بعد 1200 كلم من طرابلس، بحسب بيان للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا.

وأضاف البيان أنه "لم يسقط خلال العملية ضحايا مدنيين وأنه تم تدمير 3 عربات استخدمها الإرهابييون".

ويعد هذا ثالث هجوم ضد التنظيم في ليبيا منذ مطلع العام الجاري.