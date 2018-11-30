كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: 4 إرهابيين يسلمون أنفسهم واعتقال آخر جنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار ذات المصدر أن الأمر يتعلق بكل من: خلوي محي السنة، المدعو موسى وحرويني أحمد، المدعو إدريس، اللذين التحقا بالجماعات الإرهابية عام 2015، وبختي علي، المدعو الحاج، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012 وعتيق نعيمي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012.
ومن جهة أخرى، اعتقلت مفرزة للجيش بولاية أدرار جنوبي الجزائر، الإرهابي المسمى مزيلي حمة، كما أوقفت عنصر دعم للجماعات الإرهابية بنفس الولاية. كما جرى اعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية بمنطقة برج باجي مختار القريبة من الحدود مع مالي.
وبالإضافة إلى ذلك، داهمت مفرزة للجيش، مخبأ للجماعات الإرهابية عثرت فيه على 12 قنبلة تقليدية الصنع، بولاية المدية جنوبي العاصمة الجزائر.
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