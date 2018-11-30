كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: 4 إرهابيين يسلمون أنفسهم واعتقال آخر جنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الجمعة، بأن 4 إرهابيين سلموا أنفسهم، فيما تم اعتقال آخر، في عمليتين منفصلتين للجيش جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في موقعها الرسمي عبر الإنترنت، أنه في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش، سلم أمس الخميس، 4 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بجانت بولاية إيليزي جنوبي شرق الجزائر، وبحوزتهم 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة.

وأشار ذات المصدر أن الأمر يتعلق بكل من: خلوي محي السنة، المدعو موسى وحرويني أحمد، المدعو إدريس، اللذين التحقا بالجماعات الإرهابية عام 2015، وبختي علي، المدعو الحاج، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012 وعتيق نعيمي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012.

ومن جهة أخرى، اعتقلت مفرزة للجيش بولاية أدرار جنوبي الجزائر، الإرهابي المسمى مزيلي حمة، كما أوقفت عنصر دعم للجماعات الإرهابية بنفس الولاية. كما جرى اعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية بمنطقة برج باجي مختار القريبة من الحدود مع مالي.