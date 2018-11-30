كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: تجدد الاعتصامات على خلفية إقرار قانون ضريبة الدخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتصم في هذه الأثناء قرب "الدوار الرابع" في العاصمة عمان عشرات المواطنين المحتجين على قانون ضريبة الدخل المثير للجدل وعلى النهج الاقتصادي في البلاد تحت شعار "معناش".

وبدأ في الساعة الرابعة مواطنون بالتجمع قرب منطقة الدوار الرابع مقر الحكومة الأردنية، ورفعوا شعارات ترفض قانون ضريبة الدخل وتدعو لسحبه. وذلك بعد إقرار مجلس الأمة له يوم الاثنين الماضي. كما رفعوا شعارات تدعو لتغيير النهج الاقتصادي واصفين مايجري بأنه نهج تجويع وإفقار.

كما رفعوا شعارات تصف خيبتهم بحكومة عمر الرزاز ومجلس النواب الأردني وطالبوا بإسقاط حكومة الرزاز. ومن الشعارات التي رفعها المعتصمون "إحنا الشعب الخط الأحمر وماعنا ولاخط أحمر، بس الأردن هو الخط الأحمر".

كما رفعوا شعارات تحث الناس على النزول إلى الشارع.

وسبب الحضور القليل إعلان أحزاب أردنية بالإضافة إلى النقابات المهنية يوم أمس عدم مشاركتها في الاعتصام الذي تمت الدعوة إليه قبل أيام من خلال صفحة على الفيس بوك تحمل اسم "معناش" وهو الشعار الذي تم رفعه في صيف العام الحالي خلال الاحتجاجات التي عمت الأردن في أعقاب إقرار الحكومة الأردنية السابقة لمشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل.

الأمر الذي أدى إلى تغيير الحكومة وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة، وقبل الإعلان عن تشكيل الحكومة أعلن الرزاز نية حكومته، بعد حلف اليمين الدستورية، سحب مشروع القانون المثير للجدل.