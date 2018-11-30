كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط واردات آسيا من النفط الإيراني لأدنى مستوى في 5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات حكومية وبيانات تتبع السفن أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الإيراني بلغت أدنى مستوى في 5 سنوات خلال أكتوبر.

وقلصت الصين واليابان وكوريا الجنوبية مشترياتها بشدة قبيل عقوبات أمريكية على طهران دخلت حيز التنفيذ في أوائل نوفمبر.

ووفقاً للبيانات، فإن دول الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية استوردت الشهر الماضي نحو 762 ألف برميل يومياً من إيران، بانخفاض 56.4% على أساس سنوي.

ويمثل هذا أدنى مستوى منذ أكتوبر2013، عندما تسببت جولة سابقة من العقوبات الأمريكية والأوروبية في تقليص صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بداية من أوائل 2012.

وبإعادة فرض العقوبات في الخامس من نوفمبر على قطاعي الطاقة والشحن، منحت الولايات المتحدة كلا من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وخمس دول أخرى استثناءات تسمح لهم بالاستمرار في شراء النفط الإيراني لمدة 180 يوماً إضافياً على الأقل.