كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع انطلاق قمة العشرين.. شرطة الأرجنتين تعثر على سيارة بها زجاجات "مولوتوف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت عناصر قسم إبطال المتفجرات في حرس الدرك الوطني الأرجنتيني، اليوم الجمعة، قبل قليل من انطلاق قمة العشرين في بوينس آيرس، على 8 زجاجات حارقة "مولوتوف" ملقاة في سيارة أجرة "تاكسي" محترقة في وسط المدينة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على السيارة قبل انطلاق القمة بقليل والتي تشارك فيها منظمات اجتماعية وسياسية. وتحقق الشرطة في الحادث الذي لم يسفر عن معتقلين بعد. وتشهد قمة جي20، التي يشارك فيها قادة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، انتشاراً أمنياً مكثفا يضم أكثر من 22 ألف عنصر اتحادي.

شكرا لقرائتكم خبر عن مع انطلاق قمة العشرين.. شرطة الأرجنتين تعثر على سيارة بها زجاجات "مولوتوف" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .