كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل الإعلام الأرجنتينية تشبه سيارة بوتين الخاصة بـ "ملجأ" متنقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطرقت وسائل الإعلام الأرجنتينية إلى السيارات الخاصة برئيسي روسيا والولايات المتحدة، اللتين وصلتا إلى العاصمة بوينس آيرس قبيل بدأ قمة مجموعة العشرين.

وأطلقت وسائل الإعلام على كلتا السيارتين لقب "Bestia"، التي تعني باللغة الإسبانية "الوحش". ووصف موقع "TN"، سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كورتيج" بأنها ملجأ متنقل على عجلات، فهي مقاومة للرصاص من العيار الثقيل والمتفجرات، بالإضافة لسرية جميع تفاصيل السيارة الأخرى. وقالت عن سيارة ترامب، بأنها مدرعة، إذا يبلغ وزنها سبعة أطنان وقدرتها على تحمل الهجمات الكيميائية والبيولوجية. وفي وقت سابق وصلت سيارة بوتين إلى مطار هلسنكي على متن طائرة "إيل-76". عند زيارة بوتين إلى العاصمة الفنلندية. وظهرت سيارة "كورتيج" للمرة الأولى في حفل تسليم سدة الرئاسة إلى فلاديمير بوتين في عام 2018 بعد فوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية. وقام بوتين بعد ذلك بزيارات إلى النمسا والصين وبيلاروسيا. وسافر بوتين إلى فيينا وبكين ومينسك بدون سيارته الجديدة.

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