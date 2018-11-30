كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأرجنتيني: جوهر قمة العشرين احترام الاختلافات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، إن جوهر قمة العشرين هو احترام الاختلافات.
وأضاف ماكري، خلال كلمته في افتتاح أعمال قمة العشرين، اليوم الجمعة، أن التحديات العالمية تحتم علينا العمل بشكل جماعي لحلها.
وأشار إلى أنه سيبحث مسائل التجارة الدولية والاستقرار المالي، منوها بأن قمة العشرين ستتطرق لقضايا المناخ والبنية التحتية.
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