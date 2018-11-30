(مريم سعيد ترد على الانتقادات عبر “اليوم24”: كل واحد حر في رأيو.. والله ينصف الناس حسب صدقهم (فيديو

فيديو: حمزة مصباح

حلت الإعلامية المغربية مريم سعيد، اليوم الجمعة، بالمغرب قادمة من دبي.

وقالت مقدمة برنامج “إيتي بالعربي”، إنها وصلت لما هي عليه اليوم بفعل الاجتهاد في العمل، حيث كانت في أوقات كثيرة تشتغل لمدة 18 ساعة في اليوم.

وبطريقة غير مباشرة، ردت مريم على الانتقادات والجدل الذي رافق تسريب بعض صورها الخاصة، وقالت في فيديو مصور مع “اليوم24″، إن كل شخص حر في التعبير عن رأيه، لكنها لا ترى سوى حب الناس، وأنها صنعت اسمها بفضل المجهود الذي تقوم به، قائلة “ولا مرة شفت انتقاد الناس، حب الناس هو الأهم”.

وقالت إن اختيارها كسفيرة لعلامة “نيتروجينا”، وأول عربية للشركة، كان بفضل مجهود كبير “لكل مجتهد نصيب، والله كيعطيك كينصفك وكيعطيك حقك حسب صدقك في العمل”.

ويعد هذا أول حفل لمريم سعيد كسفيرة للعلامة التجارية، معبرة عن سعادتها في أن تكون المحطة الأولى من بلدها المغرب.