نشرت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جانبًا من اللقاءات الودية التي أجراهاولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله مقر انعقاد قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.
وأظهر مقطع فيديو حديثًا وديًا بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كما أظهرت صور بثها حساب وزارة الخارجية جانبًا من لقاءات ولي العهد بعدد من القادة المشاركين في القمة.
شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يلتقي ماكرون وعددًا من قادة قمة العشرين قبيل انطلاقها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .