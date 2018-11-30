بن سلمان يلتقي ماكرون وعددًا من قادة قمة العشرين قبيل انطلاقها

نشرت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جانبًا من اللقاءات الودية التي أجراهاولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله مقر انعقاد قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.

وأظهر مقطع فيديو حديثًا وديًا بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما أظهرت صور بثها حساب وزارة الخارجية جانبًا من لقاءات ولي العهد بعدد من القادة المشاركين في القمة.