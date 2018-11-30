السجن والغرامة لإسباني استغل مغربيا في مزرعته

قضت محكمة في إسبانيا بالسجن ضد أحد مواطنيها لمدة سنتين مع أداء غرامة مالية، بسبب استغلال عامل مغربي في مزرعته.

ونقلت الصحافة الإسبانية، الثلاثاء الماضي، أن المحكمة حكمت على الإسباني بأداء غرامة 1500 أورو للمغربي، الذي كان يشتغل لديه بين 2015 و2016، ولم يُمكنه من أجرته.

وأفادت المصادر ذاتها أن المغربي كان يجمعه مع الرجل عقد شفهي، واتفقوا على أداء راتب شهري قدره 500 أورو، بالإضافة إلى الإقامة، والحصول على وثائقه الإدارية.

الرجل، حسب الإدلاء، لم يحترم بنود العقد، ولم يعلن عن العامل المغربي في الضمان الاجتماعي، كما أنه كان يدفع له شهريا 150 أورو عوض 500 أورو المتفق عليها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السكن الذي خصصه صاحب المزرعة للمغربي لم يكن ملائما، كما لم يكن يقدم له الوجبات بشكل يومي.