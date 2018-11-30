عاجل.. الاتحاد الإفريقي يؤكد رسميا سحب “كان” 2019 من الكاميرون ويفتح أبواب الترشح

بعد أن تسرب الخبر، صباح اليوم الجمعة، من العاصمة الغانية أكرا، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا، عشية اليوم، سحب شرف استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 من الكاميرون، وذلك بسبب عدم التزامها بدفتر التحملات وتأخر الأشغال في عدد من المنشآت الرياضية والسياحية.

وحسب مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل قلبل، فإن رئيس الـ”كاف” أحمد أحمد، أعلن قبل قليل بشكل رسمي سحب شرف التنظيم من الكاميرون، ومنحه لبلد آخر قادر على استضافة هذا الحدث بصيغته الجديدة، والتي يشارك فيها 24 منتخبا عوضا عن 16.

وقد اتخذ الاتحاد القاري قراره بناء على تقرير آخر لجنة تفتيش تابعة للاتحاد، والذي أكد بأن الكاميرون جاهزة فقط بنسبة 60 بالمائة لاستضافة التظاهرة، وهي نسبة أقل من النسبة التي حددها الاتحاد القاري في دفتر التحملات الخاص بالمسابقة والمتمثلة في 85 بالمائة.

وسيفتح الـ”كاف”، يوم غد السبت، الباب أمام الاتحادات والدول القارية الراغبة في نيل شرف استضافة هذا الحدث، عوض الكاميرون، والتي يملك جميع الإمكانيات المادية واللوجستيكية التي تخول له إنجاح التظاهرة، في الوقت الذي يعتبر فيه المغرب هو البلد الأكثر ترشحا.

كما ينتظر أن يعلن الاتحاد القاري عن البلد الذي سيستضيف الحدث مع بداية شهر يناير المقبل، بعد منح مهلة شهر واحد لكل البلدان القارية لتقديم ملف الترشيح.