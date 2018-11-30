إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أصيب 5 فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق اليوم الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات مناهضة للاستيطان وجدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة، حسب بيان وشهود عيان.

واندلعت ظهر الجمعة مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت المواجهات في بلدات المغيّر، ورأس كركر، ونعلين، في محافظة رام الله، وكفر قدوم غرب نابلس، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

واندلعت المواجهات إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات انطلقت عقب صلاة الجمعة، منددة بالاستيطان.

وأعلن رئيس مجلس قروي “المغيّر”، أمين أبو عليا، عقب أداء صلاة الجمعة على أراضٍ مهددة بالاستيطان، عن تنظيم مسيرة أسبوعية منددة بذلك في القرية.

ويأتي ذلك -بحسب “أبو عليا”- عقب سيطرة مستوطنين على أرض زراعية، وإقامة بؤرة استيطانية، غير معترف بها من الجهات الإسرائيلية، ومنع المزارعين من الوصول إلى الأراضي المجاورة منذ عدة أسابيع.

وشدد على استمرار المسيرات حتى إزالة البؤرة الاستيطانية.

وتنظم كل جمعة مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة، و116بؤرة استيطانية.