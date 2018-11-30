قبل تقديم ملف ترشحه..المغرب يحظى بدعم مصر لتنظيم”كان2019″

يأعلن الإتحاد المصري موقفه من المنافسة على استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بدلاً من الكاميرون، التي تم سحب التنظيم منها، اليوم الجمعة، على هامش اجتماع الإتحاد الافريقي للعبة بأكرا.

خالد لطيف، عضو الجهاز الكروي المصري، قال في تصريحات لشبكة “بي ان سبورت”،اليوم الجمعة، إن بلده سيقدم الدعم للمغرب، في حال تقدم الأخير لتعويض الكاميرون، وتنظيم العرس الكروي القاري الأبرز.

وأضاف المسؤول الكروي الذي يمثل أيضاً إتحاد شمال إفريقيا، بأن المغرب يتوفر على جميع المؤهلات لاستقبال “كان 2019” على أرضه، باعتبار أن ملاعبه الكروية جاهزة ولا ينقصها شيء، عكس الكاميرون الذي بدأ عملية تشييد مجموعة من المنشات الرياضية، بعد منحه شرف تنظيم “الكان”.

وسيفتح الـ”كاف”، يوم غد السبت، الباب أمام الاتحادات والدول القارية الراغبة في نيل شرف استضافة هذا الحدث، عوض الكاميرون، والتي يملك جميع الإمكانيات المادية واللوجستيكية التي تخول له إنجاح التظاهرة، في الوقت الذي يعتبر فيه المغرب هو البلد الأكثر ترشحا.

كما ينتظر أن يعلن الاتحاد القاري عن البلد الذي سيستضيف الحدث مع بداية شهر يناير المقبل، بعد منح مهلة شهر واحد لكل البلدان القارية لتقديم ملف الترشيح.