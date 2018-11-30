احتجاجات “السترات الصفراء” تنتقل إلى بلجيكا.. نيران وعنف ومواجهات مع الشرطة -فيديو

اعتقلت السلطات البلجيكية، اليوم الجمعة، قرابة ستين متظاهرا من حركة “السترات الصفراء” في بروكسل، على خلفية احتجاجات غير مرخصة ضد سياسات الحكومة البلجيكية.

وذكرت صحف بلجيكية أن الشرطة المحلية في فارانبارك قد حاصرت المحتجين، فيما رشق بعض المتظاهرون أفراد الشرطة بالحجارة ولوحات التشوير، مضيفة بأن الشرطة ردت بش المياه عليهم قبل اعتقال العشرات منهم.

وأفادت ذات المصادر أن “المتظاهرين المقدر عددهم بـ 500 شخص يسيرون بشكل عشوائي في العاصمة، بينما حركة المرور في بروكسل معطلة تماما. ويستمر المحتجون بالتحرك بشكل غير منظم”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي تعرض صحفيين لمضايقات من طرف الشرطة خلال الإحتجاجات ذاتها.

وكانت احتجاجات السترات الصفراء قد بدأت في فرنسا في17 نونبر الجاري، حيث تميزت المظاهرات بلباس موحد يجمع بين المتظاهرين وهي السترات الصفراء، وشارك فيها آلاف المواطنين احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

موجة الإحتجاجات التي غزت مختلف المدن الفرنسية عبرت عن استياء عارم للمواطنين من ارتفاع تكاليف المواصلات والنقل بسبب غلاء المحروقات، ما أدى إلى أعباء إضافية على الموظفين.