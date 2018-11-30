ريال مدريد يرغب في التعاقد مع نجم مغربي

أكدت تقارير صحفية إسبانية، عزم نادي ريال مدريد الإسباني، تقديم عرض لمانشستر سيتي الإنجليزي من أجل جلب اللاعب المغربي – الإسباني الشاب، إبراهيم دياز، أحد أبرز المواهب الصاعدة في سماء كرة القدم الأوروبية والعالمية.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية الشهيرة، فإن إدارة النادي “الملكي”، تتابع بشكل دقيق وضعية اللاعب رفقة نادي “السيتيزنس”، وتعتزم تقديم عرض رسمي للنادي الإنجليزي، وذلك باستغلال عدم تمديده لعقده مع الفريق، مع العلم أنه ينتهي صيف العام الجاري.

ولن يكون النادي الملكي هو الوحيد، الذي ينافس على اللاعب، بل أندية أروبية كبيرة أخرى تبدي اهتمامها الكبير بإبراهيم دياز، على غرار تسيلسي وآرسنال الإنجليزيين، بالإضافة إلى بروسيا دورتموند الألماني.

جدبر ذكره، أن إبن 19 سنة، تدرج في مختلف الفئات السنية لمنتخب إسبانيا، لكنه لم يخض بعد أية مباراة مع المنتخب الأول لإسبانيا، ما يجعل إمكانية لعبه لـ”أسود الأطلس” واردة.