أبناء اللد يحقق الفوز وخسارة للأخاء وهـ. إكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق أبناء اللد لتذوق طعم الانتصارات بعد فوزه في مباراته الخارجية اليوم، الجمعة، على هبوعيل نتسيرت عيليت بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق اللداوي باب التسجيل في الدقيقة 21 بواسطة لاعبه دييغو نيكولايفسكي، ثم في الدقيقة 34 اقتنص الفريق الخصم هدف التعادل.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 83 حسم اللاعب مراد أبو عنزة المباراة بهدف ثان لصالح أبناء اللد.

وبهذا الفوز رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري، علما أنه سيستضيف بمباراته المقبلة بيتار تل أبيب الرملة يوم الجمعة القادم.

خسارة خارجية لأخاء الناصرة

خسر فريق أخاء الناصرة مباراته أمام هبوعيل رمات هشارون بنتيجة هدفين دون مقابل للأول، والتي جرت أحداثها على ملعب الأخير.

وزار الفريق المضيف شباك الفريق النصراوي بالمرة الأولى بعد مرور 11 دقيقة على بداية المباراة، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 60 حسم هبوعيل رمات هشارون المباراة لصالحه بهدف ثان في شباك أخاء الناصرة.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 12 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري، علمًا أنه سيستضيف بمباراته المقبلة هبوعيل كفار سابا يوم الجمعة المقبل.

خسارة بيتية لهبوعيل إكسال

مني فريق هبوعيل إكسال بخسارة بيتية قاسية أمام هبوعيل رمات غان بنتيجة هدف يتيم، في المباراة التي جرت أحداثها على استاد "عيلوط".

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الضيف في الدقيقة 90.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، إهدار ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح الفريق الكسلاوي والتي لم ينجح اللاعب تسيون تسيماح في ترجمتها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وبهذه الخسارة بقي برصيد هبوعيل إكسال 11 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل هبوعيل إكسال بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل كتمون القدس يوم 10 من الشهر الوشيك.