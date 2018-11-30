محكمة تركية ترفض طلبا لإطلاق سراح المعارض الكردي دميرطاش

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - التركي المعارض صلاح الدين دميرطاش

قال أحد محاميي السياسي الكردي التركي المعارض صلاح الدين دميرطاش لوكالة الأنباء الألمانية (دب ا) اليوم الجمعة، إن محكمة أنقرة رفضت طلبا للإفراج عنه، رغم الحكم الذي أصدرته محكمة أوروبية عليا بوجوب إطلاق سراحه.

وتحتجز السلطات التركية دميرطاش ، الذي كان يشارك في زعامة "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، منذ تشرين ثان /نوفمبر عام 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقال رمضان دمير أحد محاميي دميرطاش عن حكم محكمة أنقرة اليوم الجمعة:" لم نتوقع هذا.. هذا القرار يعني أن قرار المحكمة الأوروبية تم رفضه وتجاهله".

وقال دمير إن دميرطاش يعتزم استئناف الحكم ونقل القضية إلى أعلى محكمة في تركيا.

ووصف حزب الشعوب الديمقراطي قرار المحكمة الصادر اليوم الجمعة بأنه "سياسي محض".

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 20 تشرين ثان/نوفمبر الجاري إن الاعتقال الأولي لدميرطاش بتهم تشمل جرائم الإرهاب كان له ما يبرره ، ولكن التمديدات المتكررة لاحتجازه، كانت ذات دوافع سياسية، ولا يمكن تبريرها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أدان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحكمها على دميرطاش ، قائلاً "نحن غير ملزمين به".