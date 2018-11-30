«دعم فلسطين».. «CNN» تفصل صحفيًا في الأمم المتحدة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م
قررت قناة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم الجمعة، فصل أحد صحفييها، إثر دعمه للفلسطينيين خلال كلمة له في الأمم المتحدة، وقالت بربارا ليفين، المتحدثة باسم CNN، إن الصحفي «مارك ليمونت هيل»، لم يعد يعمل مع الشبكة، فيما امتنعت عن توضيح أسباب الفصل، وذلك بحسب وكالة الأناضول، وفي كلمة خلال مشاركته بأحد اجتماعات الأمم المتحدة، تحدث هيل عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في حياتهم اليومية، مطالبًا بالتضامن والوقوف إلى جانب الفلسطينيين، قائلًا: «فلسطين حرة من النهر إلى البحر»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
وعقب كلمته، شنت مجموعات موالية لإسرائيل هجوما على هيل، واتهمته بـ«معاداة السامية»، وطالبت جامعة Temple وقناة CNN بإنهاء عمله بهما. فيما دافعت جامعة Temple عن هيل، معتبرة تصريحاته تخص شخصه فقط. ورد هيل عبر حسابه على موقع تويتر، على الهجوم الذي تعرض إليه، قائلًا: «إنه يدعم حرية الفلسطينيين،
وعقب كلمته، شنت مجموعات موالية لإسرائيل هجوما على هيل، واتهمته بـ«معاداة السامية»، وطالبت جامعة Temple وقناة CNN بإنهاء عمله بهما.
فيما دافعت جامعة Temple عن هيل، معتبرة تصريحاته تخص شخصه فقط.
ورد هيل عبر حسابه على موقع تويتر، على الهجوم الذي تعرض إليه، قائلًا: «إنه يدعم حرية الفلسطينيين، ويعارض بشدة السياسات والممارسات الإسرائيلية، وتبرأ من العبارات المنسوبة إليه حول معاداته للسامية واليهود».
وقال هيل: «أدعم حرية فلسطين، وأؤيد تقرير المصير للفلسطينيين، وأني انتقد بشدة السياسة والممارسة الإسرائيليتين، وأنا لا أؤيد معاداة السامية، وقتل الشعب اليهودي، أو أي من الأشياء الأخرى المنسوبة إلى خطابي، لقد قضيت حياتي أحارب هذه الأشياء».
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