انت الان تتابع «دعم فلسطين».. «CNN» تفصل صحفيًا في الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م

قررت قناة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم الجمعة، فصل أحد صحفييها، إثر دعمه للفلسطينيين خلال كلمة له في الأمم المتحدة، وقالت بربارا ليفين، المتحدثة باسم CNN، إن الصحفي «مارك ليمونت هيل»، لم يعد يعمل مع الشبكة، فيما امتنعت عن توضيح أسباب الفصل، وذلك بحسب وكالة الأناضول، وفي كلمة خلال مشاركته بأحد اجتماعات الأمم المتحدة، تحدث هيل عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في حياتهم اليومية، مطالبًا بالتضامن والوقوف إلى جانب الفلسطينيين، قائلًا: «فلسطين حرة من النهر إلى البحر»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وعقب كلمته، شنت مجموعات موالية لإسرائيل هجوما على هيل، واتهمته بـ«معاداة السامية»، وطالبت جامعة Temple وقناة CNN بإنهاء عمله بهما. فيما دافعت جامعة Temple عن هيل، معتبرة تصريحاته تخص شخصه فقط. ورد هيل عبر حسابه على موقع تويتر، على الهجوم الذي تعرض إليه، قائلًا: «إنه يدعم حرية الفلسطينيين،