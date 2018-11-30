انت الان تتابع في حياتك شخص اعتمادي؟.. 8 صفات هتقولك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - نصادف كثيرا من الاشخاص الذين يصفون انفسهم بالقوة والاستقلال والاعتماد على انفسهم ولكن هل هم كذلك فعلا؟.. العديد من الصفات يمكن أن تخبرنا بذلك الأمر

(أنا Strong independent person) كلمة أصبحت تتكرر كثيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير على مدى استقلاليتهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية وقوة الشخصية واحيانا تستخدم على سبيل السخرية من كثير من المواقف التي يمرون بها ولكن لماذا يصر بعض هؤلاء الأفراد على تأكيد استقلاليتهم وعدم القدرة على الاعتراف باعتمادهم احيانا على الآخرين؟. هل الاعتماد على الآخرين عيب؟. هل توجد شخصية اعتمادية في حياتنا وهل هي شخصية سليمة ذات صفات صحية ام ضعيفة تحتاج للمساعدة الحقيقية حتى تصبح بالفعل Strong independent؟.

في البداية، نجد أن الشخصية الاعتمادية من الشخصيات الواضحة في حياتنا والتي يمكن أن نتعرف عليها بسهولة من خلال صفاتها وتصرفاتها والتي منها:- 1-صعوبة اتخاذ القرارات:- يعجز الشخص الاعتمادي على اتخاذ اي قرار خاص به بسهولة كما يفعل الشخص المستقل فهو يحتاج إلى وقت طويل للتفكير واستشارة اصدقائه وعائلته قبل

في البداية، نجد أن الشخصية الاعتمادية من الشخصيات الواضحة في حياتنا والتي يمكن أن نتعرف عليها بسهولة من خلال صفاتها وتصرفاتها والتي منها:- 1-صعوبة اتخاذ القرارات:- يعجز الشخص الاعتمادي على اتخاذ اي قرار خاص به بسهولة كما يفعل الشخص المستقل فهو يحتاج إلى وقت طويل للتفكير واستشارة اصدقائه وعائلته قبل اتخاذ القرار ويحب أن يسأل عن نتائجه من أكثر من شخص، بالاضافة إلى حاجته للتأكد من صحة القرار اكثر مرة ومن اكثر من شخص قبل اتخاذه كما يسمح لهم باتخاذ هذه القرارات الهامة بدلا منه. 2- الاعتماد على الآخرين:- 2- الاعتماد على الآخرين:- يعتمد بشكل كبير على الآخرين فهو يحتاج لهم في شعوره بالأمان وسؤالهم عن رأيهم في كل ما يقوم به من تصرفات وأفعال وهو شخص يعتمد على ما يقدمون له من مساعدة مادية ومعنوية وما يقومون به من انشطة بدلا منه والخدمات التي يحتاج لها ويساعدونه فيها فهو لا يفعل شئ بمفرده ابدا. 3-روتيني جدا:- 3-روتيني جدا:- غالبا ما يكون ضعيف في الجانب الخاص بالعمل نتيجة لعدم قدرته على اتخاذ القرار ولحاجته للتوجيه المستمر الذي يساعده على الشعور بالأمان وهو ما لا يحتاجه العمل، بالإضافة إلى حاجته لخطوات واضحة وروتين لا يخرج عنه حتى يتمكن من العمل ويتمكن من النجاح فيه. 4-علاقاته ضعيفة:- 4-علاقاته ضعيفة:- أما عن علاقاته الاجتماعية فهي ضعيفة جدا فهو لا يستطيع أن يقيم علاقة قوية مع الآخرين وذلك على الرغم من حاجته الشديدة لهم لاعتماده عليهم في كثير من أمور حياته فيكون لديه عدد الأصدقاء يحرص بشدة على استمرار علاقته بهم حتى يتمكن من الشعور بالأمان والحصول على المساعدة التي يحتاج لها. 5- لا يتحمل المسؤولية:- 5- لا يتحمل المسؤولية:- إذا وقع صاحب هذه الشخصية في مشكلة أو موقف صعب فإنه يتراجع بسرعة شديدة ويهرب منه كما أنه من الصعب عليه أن يتحمل المسؤولية ونجد بعد اعتماده الشديد على والدته في كل امور حياته يترك هذه المسؤولية لزوجته بعد الزواج فهي التي تتخذ القرارات وهي التي تخطط للأسرة تحرك هذا الشخص الى المكان الذي تريده وفي الوقت الذي تحدده. 6-ضعف الثقة بالنفس:- 6-ضعف الثقة بالنفس:- يعاني اصحاب هذه الشخصية من ضعف شديد في ثقتهم بأنفسهم ويظهر ذلك في عدم قدرتهم على اتخاذ القرارات والتردد في الاختيار بين أمرين وعدم الوثوق في رأيه بالإضافة إلى موافقته على آراء الآخرين على الرغم من عدم اقتناعه بها ويساعد ذلك على وصف الشخص انه غير واثق بنفسه بدلا من وصفه بانه شخص اعتمادي، هنا 10 خطوات تساعدك على استرجاع ثقتك بنفسك. 7- يكره الانتقاد:- 7- يكره الانتقاد:- من اكثر الاشياء التي تزيد من ضعف ثقته بنفسه وتؤثر فيه تأثيرا كبيرا هي تعرضه للنقد والتعليق السلبي ولو كان صغيرا من اي شخص فهو لا يحب ان يظهر بشكل ضعيف او خاطئ في اي عمل يقوم به ويحب أن يكون كل شيئ يقوم به أو يقدمه في احسن شكل. 8- الخوف من الوحدة:- 8- الخوف من الوحدة:- يخاف الشخص الاعتمادي من أن يكون وحيدا ويخسر كل اصدقائه واهله الذين يساعدونه ماديا ومعنويا فهو يبذل جهدا كبيرا للحفاظ على علاقته بهم وعلى المكاسب التي يحصل عليها من تواجدهم معه فهو بمفرده لا يستطيع عمل شيئ او الحصول على شيئ.

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