انت الان تتابع كارتيرون يتحدث «للتحرير» عن جائزة الأفضل وواقعة أزاو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٣ م

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد إعلان ترشحه لجائزة أفضل مدرب في القارة الإفريقية لعام 2018، والذي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بدوره صباح اليوم الجمعة. كارتيرون قاد الأهلي بداية من المباراة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وكان الفريق الأحمر موقفه سيئا بعد أن تعادل سلبيًا في المباراة الأولى أمام الترجي الرياضي التونسي وخسر أمام كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد، وكان الفريق الأحمر وقتها تحت قيادة حسام البدري وتقدم باستقالته عقب تلك الخسارة.

تولى كارتيرون، مهمة تدريب الأحمر ونجح في تخطي دور المجموعات ومواصلة المشوار حتى النهائي، لكنه خسر البطولة أمام الترجي التونسي بأربعة أهداف لثلاثة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. وقال كارتيرون، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه بكل تأكيد شرف ليتم ترشيحه لهذه الجائزة، مؤكدا أن الأمر لا