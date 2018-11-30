انت الان تتابع رسميًا.. إنبي يتعاقد مع على ماهر لقيادة الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٦ م

أعلن علاء خشب، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، عن توصل ناديه لاتفاق مع علي ماهر ليكون المدير الفني للفريق البترولي الأول لكرة القدم خلفًا لخالد متولي. وقال خشب في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنه تم التعاقد مع ماهر ليكون مدربًا للفريق لمدة موسم ونصف الموسم. وكانت إدارة نادي إنبي قد قبلت استقالة خالد متولى المدير الفني للفريق، بعد خسارته أمام نظيره المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة من الدوري، والتي أقيمت أمس الخميس.

من جانبه أبدى على ماهر سعادته بعد توليه مسئولية قيادة الفريق البترولي لمدة موسم ونصف، كاشفا أنه فضل تدريب إنبي عن العديد من العروض الأخرى، وذلك الاحترافية قيادته، فضلا عن وجود خطة طموحة موضوعة من قبل الإدارة للنهوض بالفريق في الفترة المقبلة. واعترف ماهر بصعوبة المسؤولية، خاصة أن الفريق البترولي يحتل