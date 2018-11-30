انت الان تتابع في عيد ميلاده.. فنانون يعيدون حميد الشاعري للتسعينات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حرص عدد كبير من النجوم ومحبي حميد الشاعري أن يحتفلوا معه بعيد ميلاده، وحضروا له أكثر من مفاجأة، منها إقامة حفل فى أحد الفنادق بحضور نجوم التسعينيات
تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ م
احتفل الكابو حميد الشاعري أمس الخميس بعيد ميلاده الـ57، واحتل اسمه تريند السوشيال ميديا، حيث اهتم جمهوره ومحبوه بتهنئته، كما حرص عدد من النجوم الذين عملوا مع حميد وكان سببا فى شهرتهم وخروجهم إلى النجومية، على الاحتفال معه بتلك المناسبة، وأقاموا له حفلا فى أحد فنادق الجيزة، ومنهم: حكيم، هشام عباس، منى عبد الغني، إيهاب توفيق، فارس، زيزي عادل، هشام عبد الخالق، شذى، أحمد الشامي، حسن عبد المجيد، مصطفى محفوظ، كما وجد الملحن محمد مصطفى، والفنان أحمد فلوكس وحرمه الفنانة هنا شيحة، والإعلامى ممدوح موسى، والإعلامي أحمد خيري، وعدد آخر من النجوم.
هشام عباس وكل نجوم جيل التسعينيات، الذين حضروا حفل عيد الميلاد، قدموا الأغاني التي اشتهروا بها من تلحين حميد الشاعري.. وكان الشاعري سببا فى اكتشافهم، حيث قدم عباس فى أول ألبوم غنائي له عام 1990، ويحمل اسم «سهارى».
هشام عباس وكل نجوم جيل التسعينيات، الذين حضروا حفل عيد الميلاد، قدموا الأغاني التي اشتهروا بها من تلحين حميد الشاعري.. وكان الشاعري سببا فى اكتشافهم، حيث قدم عباس فى أول ألبوم غنائي له عام 1990، ويحمل اسم «سهارى».
ولم يقف الأمر عند هذا، فعلى صفحات التواصل الاجتماعي كتب عدد آخر من الفنانين بعض كلمات التهنئة للشاعري ومنهم..
المنتج الشهير نصر محروس نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «كل سنة وأنت طيب يا أجدع كابو فى الدنيا»، فيما نشر مينا عطا صورة تجمعه بالشاعري عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام» وكتب "عيد ميلاد سعيد يا كابو»، وانهالت تعليقات الجمهور لتهنئة الشاعري.— Nasr Mahrous (@NasrMahrous)
كل سنة وإنت طيب يا أجدع كابو في الدنيا#حميد_الشاعري pic.twitter.com/toD5ZwvMq8— Nasr Mahrous (@NasrMahrous) November 29, 2018
وهنأ الملحن محمد رحيم «الشاعري» عبر صفحته الرسمية بموقع «إنستجرام»، ونشر صورة تجمعه معه، وكتب عليها: «عيد ميلاد سعيد يا أغلى الناس، وبجد كان يوم رائع وقضينا وقت جميل جدا مع كل أصدقائنا وحبايبنا، عيد ميلاد سعيد يا كابو، وعقبال 10000 سنة».
A post shared by Mohamed Rahim (@mohamedrahimofficial) on Nov 28, 2018 at 4:58pm PST
الفنانة هنا شيحة نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على «إنستجرام» وظهرت خلالها في أثناء احتفالها بعيد ميلاد الفنان حميد الشاعري، ورافقها بالصورة زوجها الفنان أحمد فلوكس، والفنان هشام عباس ومنى عبد الغني، وعلقت على الصورة قائلة: «من ليلة أمس، عيد ميلاد الأسطورة حميد الشاعري».
A post shared by Hana Shiha (@hanashiha) on Nov 29, 2018 at 12:54pm PST
وأحب «الشاعري» أن يشكر أصدقاءه على تلك المشاعر وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «كل الثناء والتقدير لأصدقاء العُمر الرائعون، دكتور ياسر القصراوى - أحمد أيوب - خالد ذكرى - فايز عزيز - هشام عباس - إيهاب توفيق - فارس - حسام حسنى - علاء عبد الخالق - منى عبد الغنى - حكيم - طارق عبد الله - محسن جاير - هانى ثابت - حسين عثمان - نصر فرج".
وأضاف "وبأصدق المشاعر وبأرقى الكلمات الطيبة النابعة من القلب يا من كنتم سبب سعادتى فى يوم عيد ميلادى، أقدم لكم أجمل عبارات الشكر والامتنان من قلب مليان بالاحترام والتقدير لكم ربى يحفظكم ويحميكم يا أجدع ناس بجد".
فى النهاية.. حميد الشاعري اسم كبير فى عالم الموسيقى، فهو مجددها فى فترة الثمانينيات، ومكتشف النجوم أيضا، فعدد كبير من الأسماء المشهورة الآن الموجودة على الساحة كان السبب وراء خروجها هو (الكابو).
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