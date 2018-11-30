في عيد ميلاده.. فنانون يعيدون حميد الشاعري للتسعينات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حرص عدد كبير من النجوم ومحبي حميد الشاعري أن يحتفلوا معه بعيد ميلاده، وحضروا له أكثر من مفاجأة، منها إقامة حفل فى أحد الفنادق بحضور نجوم التسعينيات

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ م

احتفل الكابو حميد الشاعري أمس الخميس بعيد ميلاده الـ57، واحتل اسمه تريند السوشيال ميديا، حيث اهتم جمهوره ومحبوه بتهنئته، كما حرص عدد من النجوم الذين عملوا مع حميد وكان سببا فى شهرتهم وخروجهم إلى النجومية، على الاحتفال معه بتلك المناسبة، وأقاموا له حفلا فى أحد فنادق الجيزة، ومنهم: حكيم، هشام عباس، منى عبد الغني، إيهاب توفيق، فارس، زيزي عادل، هشام عبد الخالق، شذى، أحمد الشامي، حسن عبد المجيد، مصطفى محفوظ، كما وجد الملحن محمد مصطفى، والفنان أحمد فلوكس وحرمه الفنانة هنا شيحة، والإعلامى ممدوح موسى، والإعلامي أحمد خيري، وعدد آخر من النجوم.

هشام عباس وكل نجوم جيل التسعينيات، الذين حضروا حفل عيد الميلاد، قدموا الأغاني التي اشتهروا بها من تلحين حميد الشاعري.. وكان الشاعري سببا فى اكتشافهم، حيث قدم عباس فى أول ألبوم غنائي له عام 1990، ويحمل اسم «سهارى».

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