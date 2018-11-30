العصار: 41 دولة و373 شركة تحضر معرض الدفاع المصري

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أكد وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، تصاعد أرقام المشاركات المؤكدة حتى الآن إلى 373 شركة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية ووفود من 41 دولة في أول معرض تنظمه مصر لصناعات الدفاع والأمن إيديكس. وأضاف، أن الرقم مرشح للارتفاع قبل الافتتاح الرسمي، الاثنين القادم، حيث ما زالت إدارة المعرض تتلقى طلبات تسجيل للمشاركه في الحدث الأكبر من نوعه، الذي يستمر من 3-5 ديسمبر القادم.

وخلال المؤتمر الصحفي الثاني، الذي نظمته إدارة المعرض لوسائل الإعلام المصرية والعالمية، كشف العصار عن تصدر الشركات الأمريكية أعلى حجم مشاركات في المعرض، حيث تشترك 42 شركة أمريكية من مختلف مجالات وتخصصات الدفاع والأمن. وأضاف أن روسيا، وهي ثاني أكبر المُصَدّرين للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة

وخلال المؤتمر الصحفي الثاني، الذي نظمته إدارة المعرض لوسائل الإعلام المصرية والعالمية، كشف العصار عن تصدر الشركات الأمريكية أعلى حجم مشاركات في المعرض، حيث تشترك 42 شركة أمريكية من مختلف مجالات وتخصصات الدفاع والأمن. وأضاف أن روسيا، وهي ثاني أكبر المُصَدّرين للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة تشترك منها 13 شركة في المعرض، حيث تظهر الهل كانوف لأول مرة، التي تضاهي طائرة الأباتشي في الإمكانات وأحدث العربات المدرعة والمدافع المتطورة. شارك فى المؤتمر الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أ ح طارق سعد زغلول رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، واللواء دكتور طه بدوى رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات، والسيد توماس جونت رئيس شركة كلاريون بمنطقة الشرق الأوسط. من جهته أكد رئيس هيئة التسليح اللواء أ ح طارق زغلول وجود ومشاركة أكبر وأبرز الدول المتقدمة في صناعة السلاح من خلال شركاتها أو وفودها، حيث يشهد المعرض تواجد 65 وفدًا رسميًا لاستكشاف أحدث ما أنتج من نظم تسليح من جهة والتفاوض المباشر مع الشركات أو الدول لتبادل الخبرات والتعاون المشترك في نظم التسليح. وقال زغلول: "لدينا في القوات المسلحة المصرية استراتيجية عمل في التسليح تقوم على شقين الأول تدبير التسليح من خلال الشراء، والثاني التصنيع المشترك لجزء من احتياجاتنا والذي يتم من خلال الجهات والهيئات المكلفة بالتصنيع والإنتاج الحربي بالتعاون مع الدول صاحبة الخبرة في التسليح المطلوب". وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، أن المشاركات المصرية من خلال الشركات التابعة للهيئه القوميه للإنتاج الحربي والهيئه العربية للتصنيع والشركة العربية للبصريات، سيتم تجميعها تحت جناح واحد كبير له نفس الطابع ليظهر حجم وخصوصية الإنتاج المصري. وأضاف التراس: "أن المعرض يضع مصر على خريطة الصناعات الدفاعيه في موقعها، الذي تستحقه، حيث إن مصر لديها صناعة معدات دفاع وتسليح قوية يجب أن تقدم للعالم مثلها، مثل كل الدول المنتجة للسلاح ومنظومات الدفاع، التي تسوق منتجاتها من خلال مثل هذه المعارض".

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