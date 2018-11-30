انت الان تتابع تجدد خصومة الـ«50 قرشا» بقنا وسقوط قتيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام نبيل ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٣٢ م
لقى عامل مصرعه، إثر إصابته بطلقات نارية اليوم الجمعة، في تجدد الخلافات الثأرية بين عائلتي "الطوايل والغنايم" بقرية كوم هتيم، التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، ليرتفع عدد الضحايا بين العائلتين إلى 16 قتيلا، منذ بداية الخلافات بينهما، بعد توقف دام قرابة 10 أشهر. وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بلاغًا يفيد بتجدد الخصومة الثأرية بين عائلتي الطوايل والغنايم، بعد تبادل أطراف من العائلتين النيران، مما أسفر عن مصرع الشربيني شاكر عبد الرحمن، 65 عامًا، إثر إصابته بطلقات نارية.
وانتقلت قوة أمنية برئاسة اللواء مجدي القاضي، مدير الأمن، إلى موقع البلاغ في محاولة لتهدئة الأوضاع والحد من تجدد الاشتباكات بين العائلتين ووقوع ضحايا ومصابين آخرين، وتم فرض كردون أمني والسيطرة على الاشتباكات. وكانت الخصومة الثأرية بدأت في 2004 بين العائلتين، بسبب كارت شحن، وخلافات على خمسين قرشًا، وتوقفت
وانتقلت قوة أمنية برئاسة اللواء مجدي القاضي، مدير الأمن، إلى موقع البلاغ في محاولة لتهدئة الأوضاع والحد من تجدد الاشتباكات بين العائلتين ووقوع ضحايا ومصابين آخرين، وتم فرض كردون أمني والسيطرة على الاشتباكات.
وكانت الخصومة الثأرية بدأت في 2004 بين العائلتين، بسبب كارت شحن، وخلافات على خمسين قرشًا، وتوقفت منذ أن لقى عامل مصرعه، في بداية العام الجاري، وارتفع عدد الضحايا إلى 15، ودخول قيادات شعبية وتنفيذية وأمنية لحل الخلافات بين العائلتين.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكم بالسجن المؤبد لـ42 متهما من أبناء العائلتين، وذلك في قضايا ووقائع مختلفة جراء إطلاق النيران والقتل وذلك خلال العام الماضي والعام الحالي.
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