الان تتابع الرئاسة الروسية: يجري الإعداد لزيارة بوتين إلى السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، اليوم، أن الإعداد لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية مازال جاريًا.
وأشار بيسكوف – وفقًا لما نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” في بيونس آيرس – إلى أن موعد الزيارة قد يتضح بعد لقاء بوتين مع ولي العهدالأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- في الأرجنتين، حيث إنه لم يستبعد تحديدها خلال لقائهما.
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