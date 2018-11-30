الان تتابع الرئاسة الروسية: يجري الإعداد لزيارة بوتين إلى السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، اليوم، أن الإعداد لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية مازال جاريًا.

وأشار بيسكوف – وفقًا لما نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” في بيونس آيرس – إلى أن موعد الزيارة قد يتضح بعد لقاء بوتين مع ولي العهدالأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- في الأرجنتين، حيث إنه لم يستبعد تحديدها خلال لقائهما.