الان تتابع فيديو.. ولي العهد السعودي وقادة العالم في صورة جماعية قبيل قمة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

التقط زعماء العالم رؤساء الوفود المشاركة في قمة العشرين صورة جماعية، اليوم الجمعة، قبيل انعقاد القمة

وبدأت أعمال القمة منذ قليل، بمشاركة وفد من المملكة العربية السعودية برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.