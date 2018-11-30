الان تتابع العراق.. زلزل بقوة 3.8 درجة يضرب مدينة خانقين بمحافظة ديالي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس
ضرب زلزال بلغت قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة خانقين التابعة لمحافظة ديالي العراقية.
وأكدت هيئة الأنباء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان العراق، حسب بيان لها، أن مركز الزلزال يبعد نحو 26 كيلومترا عن مدينة خانقين، وعلى عمق 10 كيلومترات.
وقالت إن الزلزال لم ينتج عنه خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات.
شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. زلزل بقوة 3.8 درجة يضرب مدينة خانقين بمحافظة ديالي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .