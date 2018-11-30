الان تتابع العراق.. زلزل بقوة 3.8 درجة يضرب مدينة خانقين بمحافظة ديالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

ضرب زلزال بلغت قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة خانقين التابعة لمحافظة ديالي العراقية.

وأكدت هيئة الأنباء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان العراق، حسب بيان لها، أن مركز الزلزال يبعد نحو 26 كيلومترا عن مدينة خانقين، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وقالت إن الزلزال لم ينتج عنه خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات.