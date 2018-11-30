الان تتابع بوتين يندد خلال قمة العشرين بالاستخدام “المسيء” للعقوبات التجارية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365: ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في بوينوس آيرس بالاستخدام “المسيء” للعقوبات “الأحادية الجانب” والحمائية التجارية وذلك قبيل افتتاح قمة مجموعة العشرين في العاصمة الارجنتينية. وقال بوتين الذي تخضع بلاده لعقوبات اقتصادية قاسية أوروبية وأميركية بسبب الازمة الاوكرانية منذ 2014 “لا يمكننا الا ملاحظة منافسة غير شريفة تحل بشكل متزايد محل حوار نزيه يستند الى مبدأ المساواة بين الدول. ان ممارسة مسيئة عبر استخدام عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة و اجراءات حمائية تنتشر”.

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