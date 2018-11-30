الكرملين يعلن عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى السعودية

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه يجري الإعداد حاليا لزيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد التقى بالرئيس الروسي بوتين في اواخر العام الماضي خلال زيارة بن عبدالعزيز الى موسكو.
وشهدت القمة التي جمعتهما في ذاك الوقت مباحثات ثنائية لتعزيز التعاون بين البلدين.
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