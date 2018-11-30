على ماذا اتفق الرئيس الأرجنتيني ونظيره الأمريكي قبل قمة العشرين؟

استقبل الرئيس الأرجنيتيني ماوريسيو ماكري، اليوم الجمعة، نظيرة الأمريكي دونالد ترامب بمقر القصر الرئاسي الأرجنتيني كاسا روسادا، وذلك على هامش مشاركة الرئيس الأمريكي فى اجتماعات مجموعة العشرين "G-20" التى انطلقت اليوم فى العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.

ورحب "ماكري" خلال المؤتمر الصحفي بنظيرة دونالد ترامب قائلًا:" أرحب بالرئيس الأمريكي فى كاسا روسادا، نحن الأرجنتينين جميعًا سعداء بوجودك اليوم فى بلادنا".

كما شكر الرئيس الأرجنتيني نظيره الأمريكي على دعمة للأرجنتين فى صفقتها مع صندوق النقد الدولي مشيرًا بقوله:" بفضل دعمكم بدأنا فى تشييد مستقبل أفضل".

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي على حرصه الكامل فى الوصول لاتفاقيات ثنائية تعود بالنفع على كلا الحكومتين قائلًا:" سنستعيد القليل من أعمال الماضي".

