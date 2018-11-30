على ماذا اتفق الرئيس الأرجنتيني ونظيره الأمريكي قبل قمة العشرين؟

ورحب "ماكري" خلال المؤتمر الصحفي بنظيرة دونالد ترامب قائلًا:" أرحب بالرئيس الأمريكي فى كاسا روسادا، نحن الأرجنتينين جميعًا سعداء بوجودك اليوم فى بلادنا".
كما شكر الرئيس الأرجنتيني نظيره الأمريكي على دعمة للأرجنتين فى صفقتها مع صندوق النقد الدولي مشيرًا بقوله:" بفضل دعمكم بدأنا فى تشييد مستقبل أفضل".
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي على حرصه الكامل فى الوصول لاتفاقيات ثنائية تعود بالنفع على كلا الحكومتين قائلًا:" سنستعيد القليل من أعمال الماضي".
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