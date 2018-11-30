مصر تكشف سر كثرة صفقات الأسلحة... و"مفاجأة" خلال أيام (فيديو)

سبوتنيك

أوضح اللواء طارق سعد زغلول، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة المصرية، السبب الرئيس وراء صفقات الأسلحة التي أبرمتها مصر مؤخرا.

وقال خلال لقائه مع عدد من المحررين العسكريين، إن خطة تطوير القوات المسلحة مستمرة ولم تتوقف، مضيفا:

"لا بد أن نحافظ على السلام بقوة عسكرية ممثلة في معدات وأفراد مدربة على أعلى مستوى، ومصر تعمل على تطوير قواتها المسلحة، وشراء أحدث الأسلحة لكي تحمي أمن الدولة وليس لمحاربة أحد".

وأضاف أن "القوات المسلحة مطلوب منها تأمين دولة مساحتها مليون كم مربع، وتعقد الصفقات التسليحية بناء على متطلبات الأمن القومي لحماية أمننا، وليس لكي نعتدي على دولة أخرى، وأيضا توجيه رسالة أن "قوة مصر موجودة، وبلاش حد يفكر يقرب من مصر، لأنه هيشوف الجحيم بعينه"، وفقا لصحيفة "أخبار اليوم" (رسمية).

وبحسب الصحيفة ذاتها، كشف اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن معرض إيديكس 2018، سيضم لأول مرة، منتجات تم صناعاتها داخل قلاع الصناعة الوطنية المصرية، وبأيدى مصرية خالصة، وهو ما وصفه إعلام مصري حكومي بالمفاجأة.

وأضاف أن تلك المنتجات متنوعة، رافضا كشفها قبل إعلانها رسميا في المعرض، الذى يفتتح يوم الاثنين المقبل، قائلا: "الأسلحة التي سنكشف عنها، سترضي المصريين، وستجعلهم أكثر فخرا ببلادهم، ونتطلع لعرضها للدول التي تشارك في المعرض".

وأشار العصار إلى أنه سيكون هناك جناح باسم مصر لعرض منتجاتنا من الصناعات الصناعية والعسكرية، ويشتمل على 4 جهات مصرية، هي:"الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات وجهاز الصناعات والخدمات البحرية"، بالإضافة إلى 3 إدارات بالقوات المسلحة، وهي: "المركبات والأسلحة والذخيرة، والحرب الإلكترونية ".

وتابع أن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية، حدث كبير تقيمه الدول الكبرى فقط، واختيار مصر لإقامة ذلك المعرض يوثق علاقاتها القوية بالأشقاء والأصدقاء، منوها أن الملحقين العسكريين، والممثلين لجميع السفارات الأجنبية في مصر، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، تم توجيه دعوات لهم لحضور فعاليات المعرض، مضيفا أن المعرض يضم مترجمين بكافة لغات العالم للتسهيل على جميع الوفود المشاركة، فضلا عن أنه يضم مركزا إعلاميا كبيرا مجهزا بأحدث الوسائل العالمية.

وتنظم القوات المسلحة المصرية معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" الذي سيعقد في الفترة من 3 ديسمبر (كانون الأول) وحتى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة شركة "كلاريون" العالمية للدفاع والأمن، بالإضافة إلى كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاع والأمن على المستويين الإقليمى والدولي وهذا الحدث الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية.