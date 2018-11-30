وهاب: هل هناك نص بالقانون يقول بإعتقال متظاهر سلمي أم أن البعض لديه قانون خاص به؟

سأل رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "هل هناك نص في ​القانون اللبناني​ يقول بإعتقال متظاهر سلمي أم أن البعض لديه قانون خاص به؟".

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