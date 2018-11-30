موظفو المصارف يمهلون وزارة العمل شهرا لاعلان نتيجة الوساطة بين الاتحاد وجمعية المصارف

أمهلت الجمعية العمومية لموظفي المصارف في لبنان وزارة العمل مدة شهر لاعلان نتيجة الوساطة بين اتحاد موظفي المصارف وجمعية المصارف في لبنان، وقررت عقد جمعيات عمومية في المحافظات كافة.
وعقدت نقابة موظفي المصارف في لبنان جمعيتها العمومية في مقر الاتحاد العمالي العام في حضور رئيس الاتحاد بشارة الاسمر واعضاء هيئة المكتب والمجلس التنفيذي، رئيس اتحاد موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، رئيس نقابة موظفي المصارف اسد خوري وحشد من مندوبي موظفي المصارف في المناطق اللبنانية كافة.
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