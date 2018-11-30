موظفو المصارف يمهلون وزارة العمل شهرا لاعلان نتيجة الوساطة بين الاتحاد وجمعية المصارف

أمهلت الجمعية العمومية لموظفي المصارف في ​لبنان​ ​وزارة العمل​ مدة شهر لاعلان نتيجة الوساطة بين اتحاد موظفي المصارف و​جمعية المصارف​ في لبنان، وقررت عقد جمعيات عمومية في المحافظات كافة.

وعقدت ​نقابة موظفي المصارف​ في لبنان جمعيتها العمومية في مقر ​الاتحاد العمالي العام​ في حضور رئيس الاتحاد ​بشارة الاسمر​ واعضاء هيئة المكتب والمجلس التنفيذي، رئيس اتحاد موظفي المصارف في لبنان ​جورج الحاج​، رئيس نقابة موظفي المصارف اسد خوري وحشد من مندوبي موظفي المصارف في المناطق اللبنانية كافة.