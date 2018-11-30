فرنجيه إلتقى لازاريني وعرض معه موضوع اللاجئين

تداول رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه مع الممثل المقيم لبرامج الامم المتحدة في لبنان ومنسق الانشطة الانسانية فيليب لازاريني في الشأن الحكومي بالاضافة الى موضوع اللاجئين ودور الامم المتحدة في هذه المرحلة. وتطرق المجتمعون الى الوضع الاقتصادي الراهن والاوضاع العامة في البلاد.
كما استقبل فرنجيه السفير الارجنتيني في لبنان موريسيو آليس وتم البحث في الاوضاع والتطورات الراهنة.
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