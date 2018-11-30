فرنجيه إلتقى لازاريني وعرض معه موضوع اللاجئين

تداول رئيس تيار المرده ​سليمان فرنجيه​ مع الممثل المقيم لبرامج ​الامم المتحدة​ في ​لبنان​ ومنسق الانشطة الانسانية ​فيليب لازاريني​ في الشأن الحكومي بالاضافة الى موضوع ​اللاجئين​ ودور الامم المتحدة في هذه المرحلة. وتطرق المجتمعون الى ​الوضع الاقتصادي​ الراهن والاوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل فرنجيه السفير الارجنتيني في لبنان موريسيو آليس وتم البحث في الاوضاع والتطورات الراهنة.