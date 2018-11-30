الجيش: زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أفادت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ لأن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ 29/11/2018 ما بين الساعة 9.31 والساعة 19.40، على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، على ثلاث مراحل لمسافة أقصاها حوالى 535 متراً وتجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

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