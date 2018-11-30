العريضي: الامور في الملف الحكومي لا تزال في مكانها

لفت الوزير السابق ​غازي العريضي​ بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إلى أن " ما يجري في المحيط وفي البلد وما وصل الى البلد من رسائل واضحة معلنة قوية كان ابرزها ما قيل على لسان وزير خارجية الفاتيكان الذي قرع جرس الكنيسة السياسي الأهم بما يحمل من اسرار وخفايا ومعلومات وقراءات ، فدق ناقوس الخطر امام ال​لبنان​يين وما نراه هنا في المحيط اذا احتكمنا الى العقل والواقعية لأدركنا المخاطر المحدقة بالبلد ومسؤولية اهل البلد عن معرفة كيفية مواجهتها ".

وأشار إلى "أنني اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة ينبغي فيها ان نرسم خطاً فاصلاً بين الكثير مما فعلناه في المرحلة السابقة وبين ما نحن مقبلون عليه ومضطرون للاقلاع عن كل الممارسات السابقة التي اوصلت البلد الى ما نحن عليه وبحكم ​الوضع المالي​ الخطير المحدق بنا جميعا ، والذي لا يميز بين فريق وآخر ومذهب وآخر ومنطقة واخرى، آن الاوان للاقلاع عن الاكتتاب بسندات الفشل والاكتتاب ولو مرة واحدة في سند العمل الجماعي اللبناني الذي سيشكل سندا للبنانيين للخروج من مآزقهم وان نذهب الى تشكيل ​حكومة​ لن يكون متوقعا الشيء الكثير منها لكن ان نبدأ مرحلة جديدة لانقاذ البلد، النقطة الثانية الاقلاع عن التهور والولدنة والارتجال في اتخاذ القرارات ثم التفكير بنوع من الارتجال بالعودة عنها في اطار الامور المالية والاقتصادية والاجتماعية ، وقد كان لنا موقف واضح من كل ما جرى في الفترة السابقة اثناء مناقشة السلسلة واليوم فان الذهاب الى بعض الخيارات قد يؤدي الى فوضى في البلد وهي اخطر من الحرب وبامكاننا ان نذهب الى خيارات اخرى اذا احسنا الادارة وتصرفنا بعقلانية وحكمة ولدينا الكثير من الامور يمكن من خلالها ان نعالج المشكلة لاسيما ما كنا نطرحه دائما من اصلاحات ووقف هدر وفساد ورشاوى".

وعن المساعي الحكومية، اوضح العريضي أن "الامور لا تزال في مكانها وهي كما هي معلنة من قبل كل الاطراف لا تزال في مكانها مع الاسف وآمل ان يستمع الجميع الى ما قاله وليد بك اكثر من مرة في ما يخص الذهاب الى تسوية باتفاق ما طبعاً آخذين بعين الاعتبار ايضا ما جرى على مستوى الارض في الايام الاخيرة والانحطاط والانحدار في مستوى الخطاب السياسي الذي يؤدي الى اشعال الفتن وتعميم الفتن هنا وهناك وآخرها ما حصل في الساعات الاخيرة لاسيما ليل امس على مستوى الجبل وكان كلام وليد بك واضحاً في هذا المعنى واذا كان انحياز ​وليد جنبلاط​ بالعقل والحكمة والمنطق و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ وبما يمثل هذا الموقع ، اذا كان هذا الانحياز خلال كل السنوات السابقة الى منطق الدولة والاحتكام الى مرجعية الدولة في معالجة كل الامور والدولة مشكورة قال وليد بك اليوم تحديداً على مستوى ​الجيش اللبناني​ والمؤسسات المساعدة في هذا المجال ، فهذا يعبّر عن حكمة وقوة وشجاعة ولا يعبّر عن ضعف ولا تزال ​المختارة​ هي المختارة ولا تزال كلمة المختارة هي الكلمة المختارة في اصعب الظروف التي عندما يقولها وليد جنبلاط لكل حادث حديث".

واستقبل بري سفير ​كازخستان​ في لبنان بالتباي عموروف، وعرض معه العلاقات الثنائية .

كما استقبل وفد رؤساء واعضاء مجالس الولايات السودانية المشاركين في ورشة التدريب البرلماني التي يجريها المركز العربي للتدريب البرلماني في مجلس النواب في ​بيروت​ .

وكان استقبل رئيس ​لجنة المال​ النائب ​ابراهيم كنعان​ وعرض معه عمل اللجنة والشأن الاقتصادي والمالي .

واستقبل النائبين السابقين ​نعمة الله ابي نصر​ ، و​عبد المجيد صالح​ .

من جهة اخرى، تلقى بري برقية شكر من الرئيس العراقي ابراهيم صالح رداً على تهنئته بانتخابه رئيساً لجمهورية العرق وتلقى برقية شكر ايضا من رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​.

كما تلقى برقيات تهنئة ب​عيد الاستقلال​ من كل من رئيسة الجمعية الوطنية في كوبا استيبان لاسو هيرنانديز ورئيس مجلس النواب الباكستاني أسد قصير.